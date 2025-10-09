Bingöl'de Mezun İş İnsanları Öğrencilerle Buluştu

Bingöl'de Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden mezun olan iş insanları, öğrencilerle bir araya geldi.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasından (BİNTSO) yapılan açıklamaya göre, BİNTSO ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) arasında Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında yürütülen Mesleki Eğitim İş Birliği Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, iş insanları Mehmet Şirin Başaran ve Yakup Karagöz öğrencilerle buluştu.

Yıllar önce mezun oldukları okulun sıralarına bu kez başarı hikayeleriyle dönen iş insanları, gençlere hayal kurmanın, azmin ve emeğin önemini anlattı.

Başaran, başarıya giden yolda inanç ve çalışmanın belirleyici olduğunu vurgulayarak, "Bugün bu sıralarda oturan her bir genç, yarının üretim gücüdür. Ben de bir zamanlar aynı atölyelerde hayal kuran bir öğrenciydim. Yeter ki inanın, çalışın ve vazgeçmeyin." dedi.

Karagöz ise gençlere, iş hayatında istikrarlı olmanın önemine dikkat çekerek, "Başarının formülü aslında çok basit, işini sevmek, dürüst olmak ve her gün bir adım daha ilerlemektir. Başarının yolu sabırdan ve disiplinden geçiyor." ifadelerini kullandı.

Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Aşar, mezunların öğrencilerle buluşmasının büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

BİNTSO Başkanı Kadir Çintay da etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, mezunların başarı hikayelerinin öğrenciler için ilham verici olduğunu dile getirdi.

Çintay, şunları kaydetti:

"Yıllar önce bu okulda eğitim almış, bugün ise Bingöl sanayisine yön veren iş insanlarımızın yeniden aynı sıralara dönüp gençlerle buluşması bizleri gururlandırdı. İnançla ve emekle nelerin başarılabileceğinin en somut örneklerini gençlerimizle paylaştılar. Gençlerimizin nitelikli mesleki beceriler kazanması, üretimle ve girişimcilikle erken yaşta tanışması için eğitim kurumlarımızla iş birliğimizi sürdüreceğiz."