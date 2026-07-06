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Bingöl'de meşelik alanda çıkan yangın söndürüldü

Bingöl'de meşelik alanda çıkan yangın söndürüldü
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Bingöl'ün merkeze bağlı Yamaç köyündeki meşelik alanda çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bingöl'de meşelik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Yamaç köyündeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 arazöz, ilk müdahale aracı ve 15 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
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