Bingöl'de merada ve ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bingöl'de merada ve ormanlık alanda çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Garip köyündeki mera ve ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Bingöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meradaki büyükbaş hayvanları çıkaran ekipler, yangını bölgedeki evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.