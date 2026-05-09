Bingöl'de koyuna çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Bingöl'ün Solhan ilçesinde, yola çıkan koyuna çarparak devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
S.K. yönetimindeki 12 ACD 513 plakalı otomobil, Bingöl-Muş kara yolu Boğlan Mahallesi mevkisinde yola çıkan koyuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen aracın sürücüsü ile beraberindeki 2 kişi yaralandı, koyun telef oldu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi