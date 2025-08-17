Bingöl'de Köy ve Mezra Yollarında Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor

Bingöl'de Köy ve Mezra Yollarında Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, İl Özel İdaresi tarafından köy ve mezra yollarında asfaltlama ve bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Toplamda 22 kilometrelik birinci kat asfalt yapımının yanı sıra, kış aylarında bozulan yollar da onarılıyor.

İl Özel İdaresince kırsal bölgelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda, ilçede 22 kilometrelik birinci kat asfalt yapımı ile kış aylarında bozulan köy yollarında bakım ve onarım işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
