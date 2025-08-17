Bingöl'de Köy ve Mezra Yollarında Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki köy ve mezra yollarında asfaltlama ve bakım çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresince kırsal bölgelerde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda, ilçede 22 kilometrelik birinci kat asfalt yapımı ile kış aylarında bozulan köy yollarında bakım ve onarım işlemleri devam ediyor.