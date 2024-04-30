Bingöl'de KKKA hastası yaşamını yitirdi
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi. Güzgülü köyünde yaşayan H.K'nin (67) vücuduna bir hafta önce kene yapıştı. Yedisu Toplum Sağlığı Merkezine başvuran H.K, KKKA hastalığı şüphesiyle Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Güzgülü köyünde yaşayan H.K'nin (67) vücuduna bir hafta önce kene yapıştı.
Yedisu Toplum Sağlığı Merkezine başvuran H.K, KKKA hastalığı şüphesiyle Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
H.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.