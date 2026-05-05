Parkinson hastası emekli öğretmen aranıyor

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde, 2 Mayıs'tan bu yana haber alınamayan Parkinson hastası emekli öğretmen Kutbettin Keskin (45) için başlatılan arama çalışmaları, 3 gündür devam ediyor.

Solhan ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Kutbettin Keskin, 2 Mayıs'ta ekmek almak için çıktığı evine geri dönmedi. Yakınlarının kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, jandarma, İHH Arama Kurtarma, SAR ve MEB AKUB ekiplerinin yanı sıra Muş ve Van'dan sevk edilen AFAD ekipleri ile güvenlik korucularından oluşan toplam 229 personel katıldı.

EŞYALARI BULUNDU

Önceki gün dere çevresinde yapılan incelemelerde bulunan mont, cep telefonu ve cüzdanın, Kutbettin Keskin'e ait olduğu belirlendi. 3 gündür aranan Keskin için ekipler, Haçapur Deresi ve çevresindeki geniş arazide detaylı tarama yaparken, çalışmalar karadan ve dron desteğiyle havadan sürdürülüyor. Van'dan gelen dalgıç ekibi de derede arama çalışmalarına katılıyor.

