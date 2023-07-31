Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de kayıp kişinin cansız bedeni gölette bulundu

Güncel Haberler

Bingöl'de kayıp olarak aranan Hüseyin İlgi'nin (62), gölette cansız bedenine ulaşıldı. İlgi'nin cesedi otopsi için hastaneye gönderildi.

BİNGÖL'de kayıp olarak aranan Hüseyin İlgi'nin (62), gölette cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Arıcılar köyünde dün sabah evinden ayrılan Hüseyin İlgi'nin dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler, yaptığı arama çalışmalarında İlgi'nin kişisel eşyalarını Uzunsavat Göleti'nin kıyısında buldu. Suya girdiği ihtimali üzerine bölgeye, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Arama Kurtarma, SAR Arama Kurtarma ekipleri ile Bitlis ve Diyarbakır'dan dalgıçlar sevk edildi. Gölette yapılan aramada, İlgi'nin cansız bedenine ulaşıldı. İlgi'nin cesedi, sudan çıkarılarak otopsi için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

Jandarma Otopsi Bingöl Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title