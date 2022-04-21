Karlıova-Yedisu kara yolu heyelan nedeniyle kapandı - Haberler

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Karlıova-Yedisu kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

AA - Metin Dere - Güncel
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Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bingöl'de Karlıova ve Yedisu ilçelerini bağlayan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karlıova-Yedisu kara yolunun Kaynarpınar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yoldan geçen sürücüler durumu karayolları ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin bölgeye sevk edildiği öğrenildi

AA / Metin Dere - Güncel

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