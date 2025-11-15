Haberler

Bingöl'de Kar Yağışı Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı

Güncelleme:
Bingöl-Elazığ kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin düştüğü yolda, araçlar yoldan çıktı. İş makineleri kar küreme çalışmalarına başladı.

BİNGÖL- Elazığ kara yolunun Kuruca mevkisinde etkili olan kar yağışıyla sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'de kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl-Elazığ kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yoldan çıkarken bölgeye sevk edilen iş makineleri, yolların kapanmaması için kar küreme çalışmalarına başladı. Yetkililer, sürücüleri kış lastiği ve zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

