Bingöl'de Kar Yağışı Sürücüleri Zor Durumda Bıraktı

BİNGÖL- Elazığ kara yolunun Kuruca mevkisinde etkili olan kar yağışıyla sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bingöl'de kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl-Elazığ kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar yoldan çıkarken bölgeye sevk edilen iş makineleri, yolların kapanmaması için kar küreme çalışmalarına başladı. Yetkililer, sürücüleri kış lastiği ve zincir bulundurmaları konusunda uyardı.