Bingöl'de kar yağışıyla mücadele sürüyor

Güncelleme:
Bingöl'de etkili olan kar yağışı, Karayolları ekiplerinin yoğun küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımın aksamaması için devam ediyor. Yetkililer sürücüleri, dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

BİNGÖL'de gece saatlerinden itibaren yeniden etkili olan kar yağışı sabah şiddetini artırırken, Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Karayolları ekipleri, sabah erken saatlerde sahaya çıkarak ana arterler ve kritik güzergahlarda kar küreme ile tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Yolların açık tutulması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Yetkililer, sürücülerden dikkatli olmalarını, zincirsiz yola çıkmamalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi. Çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak gün boyunca süreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
