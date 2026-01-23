Bingöl'de kar yağışıyla mücadele sürüyor

BİNGÖL'de gece saatlerinden itibaren yeniden etkili olan kar yağışı sabah şiddetini artırırken, Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Karayolları ekipleri, sabah erken saatlerde sahaya çıkarak ana arterler ve kritik güzergahlarda kar küreme ile tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Yolların açık tutulması için çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Yetkililer, sürücülerden dikkatli olmalarını, zincirsiz yola çıkmamalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi. Çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak gün boyunca süreceği bildirildi.