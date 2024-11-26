Bingöl'de Kar Yağışı Nedeniyle Karla Mücadele Devam Ediyor

Bingöl'de karla mücadele sürüyor

BİNGÖL - Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı sonrası karayolları ekibi, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve şehirlerarası yollarda ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bu çerçevede teyakkuza geçen Bingöl 84.Şube Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında Bingöl- Diyarbakır karayolu Yayla Köyü Mevkii ve Bingöl-Diyarbakır Karayolu Genç Viyadüğü civarında yoğun bir çalışma yürütüyor. Çalışmaların aralıksız şekilde süreceği bildirildi.