Üye Girişi
Haberler
Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti Öcalan'la görüşmek için yazılı başvuru yaptı

Bahçeli'nin Öcalan çağrısı sonrası DEM Parti ilk adımı attı

 Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

 'Ahmet Özer' tartışması tansiyonu yükseltti, İmamoğlu çileden çıktı

İBB Meclisi'nde tansiyon yükseldi, İmamoğlu çileden çıktı
Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Bingöl'de Kar Yağışı Nedeniyle Karla Mücadele Devam Ediyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde ve şehirlerarası yollarda yoğunlaşan karla mücadele çalışmaları Bingöl-Diyarbakır karayolu üzerinde yoğunlaşıyor.

Bingöl'de karla mücadele sürüyor

BİNGÖL - Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı sonrası karayolları ekibi, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve şehirlerarası yollarda ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bu çerçevede teyakkuza geçen Bingöl 84.Şube Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmaları kapsamında Bingöl- Diyarbakır karayolu Yayla Köyü Mevkii ve Bingöl-Diyarbakır Karayolu Genç Viyadüğü civarında yoğun bir çalışma yürütüyor. Çalışmaların aralıksız şekilde süreceği bildirildi.

Bingöl'de Kar Yağışı Nedeniyle Karla Mücadele Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ATAN - Güncel
img

Meteoroloji'den 7 kente uyarı
img

Trump, yeni ticaret savaşını başlattı: Üç ülkeye ağır gümrük vergisi
img

500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

TRT Spor yayın akışı 26 Kasım! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Gaziantep hava durumu | 27 Kasım Gaziantep'te hava nasıl olacak? Gaziantep hava durumu bugün nasıl? Borsada açığa satış yasağı kalktı mı? Açığa satış yasağı nedir, ne zaman kalkacak? Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı! Uzak Şehir son bölümde ne oldu? KIZILCIK ŞERBETİ 78. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 78. bölüm 2. fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Aile hekiminden alınan raporlar ücretli mi olacak? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 26 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Sphynx kedi yasaklandı mı? Sphynx cinsi kedi sahiplenmek neden yasaklandı? TRT Tabii şifresiz mi? TRT Tabii şifresiz nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarını izle! Scottish kediler yasaklandı mı? Hollanda Scottish cinsi kedi neden yasaklandı? SPORTING LIZBON-ARSENAL MAÇI CANLI İZLE! Sporting Lizbon-Arsenal maçı saat kaçta, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.