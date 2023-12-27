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Bingöl'de kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mahalle yolları açıldı

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy ve 6 mahalle yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 40 köy ve 6 mahalle yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Yağış nedeniyle kapanan 40 köy ve 6 mahallenin yolu, Karlıova Belediyesi, İlçe Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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