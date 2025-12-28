Haberler

Bingöl'de 20 köy yolu kardan kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de etkili kar yağışı nedeniyle 280 köy yolu ulaşıma kapandı. 178 yol açılırken, 102 yol üzerinde çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, bir ambulans yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı ve kurtarıldı.

KAPALI 102 KÖY YOLUNDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 280 köy yolu ulaşıma kapandı. Bunlardan 178'i açıldı. Kapalı 102 köy yolunda Bingöl Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri tarafından 110 personel ve 53 araçla çalışmalar sürdürülüyor.

Ayrıca Yayladere ilçesine bağlı Güneşlik köyüne hasta almak üzere yola çıkan ambulans, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İl Özel İdaresi ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla ambulans mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Karlıova ilçesinde de etkili olan kar yağışıyla birlikte kayganlaşan yollarda 2 kaza meydana geldi. Kazalarda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken araçlarda hasar oluştu.

Aziz ÖNAL-Bülent TEMİZ/KARLIOVA(Bingöl),

Kamera: BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar
Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor

Otomotiv devinden radikal karar! 50 yıllık model tarihe karışıyor
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid'den göğsümüzü kabartan Arda Güler paylaşımı
Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar
Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Yol kenarında kan donduran manzara! Polisler tarafından bulundu
Korkunç kaza! Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı

Korkunç kaza! Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı