Bingöl'de 272 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle toplamda 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Karlıova-Kargapazarı kara yolunun bir kısmı da araç trafiğine kapatıldı.

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 70, Genç'te 56, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Adaklı'da 32, Yayladere'de 20, Karlıova'da 38 ve Yedisu'da 8 olmak üzere toplamda 272 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolların açılması için çalışmaları sürüyor.

KARLIOVA-KARGAPAZARI KARA YOLUNUN BİR BÖLÜMÜ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bingöl Valiliği, Karlıova-Kargapazarı kara yolunun bir bölümünün yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "Karlıova-Kargapazarı il yolunun 0-9 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 11.50 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır" denildi.

YERLEŞİM YERİNE İNEN KURT KAMERADA

Öte yandan, Karlıova ilçesi Kanitaht Mahallesi'nde bir kurt görüldü. Görüntüyü kaydeden kadının, komşularını uyararak 'Sizin önünüze doğru geliyor' dediği görüldü. Görüntülerde, kurdun bir süre dolaştıktan sonra gözden uzaklaştığı anlar yer aldı.

