Bingöl'de kar yaşamı olumsuz etkiliyor
Bingöl'de etkili olan kar yağışı sonucu 5 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı yer yer bir metreye ulaştı ve il özel idaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.
Bingöl'de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı kentte 5 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karlıova ilçesinde de kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü, bazı evlerin üzeri karla kaplandı.
Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ilçede Karayolları, İlçe Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel