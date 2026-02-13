Haberler

Bingöl'de kar yaşamı olumsuz etkiliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de etkili olan kar yağışı sonucu 5 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı yer yer bir metreye ulaştı ve il özel idaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı kentte 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karlıova ilçesinde de kar nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü, bazı evlerin üzeri karla kaplandı.

Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ilçede Karayolları, İlçe Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenaze yolunda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı, cansız bedenler güçlükle çıkarıldı

Cenaze yolunda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı
Kente ilk ücretsiz market açıldı! Tek kuruş ödemeden poşetleri doldurdular

Duyan koştu! Tek kuruş ödemeden alışveriş yaptılar
İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Prenses'in mesajı ifşa oldu: Yakında insanlar artık yeni insanlar yapamayacak

Prensesin hamile kaldığı sapık milyardere attığı mesaj olay yarattı
Cenaze yolunda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı, cansız bedenler güçlükle çıkarıldı

Cenaze yolunda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı
Görüntü bu sabah kaydedildi: İzlerken boğazınız düğümlenecek

Görüntü bu sabah kaydedildi: İzlerken boğazınız düğümlenecek
Gördüğü manzarayı 'Eşim beni görünce bu kadar sevinmiyor' notuyla paylaştı

"Eşim beni görünce bu kadar sevinmiyor" diyerek video çekip sitem etti