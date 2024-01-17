Bingöl'de Kar Yağışı: 91 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışıyla merkez ve ilçelere bağlı 91 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Bingöl ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte merkez ve ilçelere bağlı 91 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalara başladı.