Üye Girişi
Haberler

Bingöl'de Kar Yağışı: 91 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Abone Ol

Bingöl'de etkili olan kar yağışıyla birlikte merkez ve ilçelere bağlı 91 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalara başladı.

BİNGÖL'de etkili olan kar yağışıyla merkez ve ilçelere bağlı 91 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Bingöl ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte merkez ve ilçelere bağlı 91 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalara başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bingöl Ulaşım Doğal Afet Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title