Çatıdan düşen kar kütlesi iş yerinin tabelasını devirdi
Bingöl'ün Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, alttaki iş yerinin tabelasını devirdi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Caddedeki bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, alttaki iş yerinin tabelasının üzerine düştü. Tabelada hasar oluşurken, olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL, Kamera: BİNGÖL,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel