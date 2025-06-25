Bingöl'de Kamyonet Takla Attı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde bir kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir nakliyat firmasına ait kamyonet, Kiğı-Karakoçan kara yolundaki Demirkanat köyü mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde araçtaki 1 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirledi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel