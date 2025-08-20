Bingöl'de Jandarma Operasyonunda 1040 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 1040 kök Hint keneviri ve 6,41 gram kubar esrar bulundu. Valilik, uyuşturucu madde imal ve ticaretini önlemek için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Bingöl'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1040 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı ekiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Genç ile merkez ilçeye bağlı kırsal alanlardaki 3 farklı noktada gerçekleştirilen aramalarda, 1040 kök Hint keneviri ile 6,41 gram kubar esrar bulundu.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
