Bingöl'de Jandarma, Öğrencilerin İlk Gün Heyecanını Paylaştı

Bingöl'de jandarma personeli yeni eğitim öğretim yılına başlayan çocuklarla bir araya geldi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma personeli 2025-2026 eğitim öğretim yılına başlayan öğrencilerin ilk gün heyecanını paylaşmak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla Sancak İlkokulu'nu ziyaret etti.

Jandarma ekipleri, bir araya geldikleri öğrencilere jandarma mesleğinin tanıtarak, okumanın önemini anlattı.

Ekipler, ziyarette çocuklara jandarma çocuk dergisi, jandarma boyama kitabı ve hayvan figürlü maskeler hediye etti.