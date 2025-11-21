Bingöl'de İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

BİNGÖL'de çalıştığı inşaatın çatısından düşen işçi Harun Kovalar (27), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kaleönü Mahallesi'nde meydana geldi. İşçi Harun Kovalar, çalıştığı 4 katlı inşaatın çatısından düşerek yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, kurtarılamadı. Harun Kovalar'ın cansız bedeni otopsi için hastanenin morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.