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Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu 2024 Yılı İlk Toplantısı Gerçekleştirildi

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Bingöl'de Vali Vekili Muhammed Deniz Kılınç başkanlığında yapılan İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, 2023 yılında gerçekleştirilen projeler değerlendirildi. Toplantıda, tamamlanan projelerin yanı sıra devam eden ve ihale aşamasında olan projeler hakkında bilgi verildi.

Bingöl'de İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı ilk toplantısı, Vali Vekili Muhammed Deniz Kılınç başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının 2023 yılında gerçekleştirdikleri projelerin değerlendirmesi yapıldı.

Vali Vekili Kılınç, yaptığı konuşmada, geçen yıl toplam 318 proje üzerinde çalışıldığını ve bunların 197'sinin tamamlandığını söyledi.

Diğer 121 projeden 78'sinin devam ettiğini, 20'sinin de ihale aşamasında olduğunu aktaran Kılınç, şunları kaydetti:

"7 proje tasfiye edilmiş olup 16 projeye ise çeşitli sebeplerle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 30 genel ve özel bütçeli kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri 25 milyar 424 milyon 464 bin 167 liradır. 2023 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı 5 milyar 709 milyon 784 bin 533 liradır. 2023 yılı harcaması 5 milyar 96 milyon 715 bin 110 lira ve önceki yıllar harcaması 8 milyar 953 milyon 580 bin 28 lira olmak üzere toplamda 14 milyar 50 milyon 295 bin 138 lira harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 55'dir."

Kaynak: AA / Güncel

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