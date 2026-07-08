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Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Bingöl-Muş Bulvarı'nda iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, seyir halindeki bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

Bingöl-Muş Bulvarı'nın İl Özel İdaresi mevkisinde bulunan trafik ışıklarında, sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı seyir halindeki bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
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