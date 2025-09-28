Haberler

Bingöl'de Husumetli Aileler Barıştırıldı

Bingöl'de Husumetli Aileler Barıştırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de Bağsiz ve Sanır aileleri arasında yaşanan husumet, kanaat önderlerinin girişimiyle sona erdi. Barış yemeği düzenlenerek aile bireyleri el sıkıştı.

Bingöl'de aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı.

Kentte Bağsiz ve Sanır ailelerinin arasında, yaklaşık 2 ay önce 2 kişinin yaralandığı kavganın ardından başlayan husumetin sona ermesi için kanaat önderleri girişimde bulundu.

Ailelerin ikna edilmesinin ardından bir restoranda barış yemeği düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan dualarının ardından her iki ailenin fertleri el sıkıştı.

Törende konuşan eski AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, husumetin büyümeden barışla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fehmioğlu, söz konusu olayın daha üzücü hadiselere dönüşmemesinde ve barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Husumetin sona ermesi için girişimde bulunanlardan İbrahim Ataoğlu da aralarındaki husumeti sonlandırdıkları için ailelere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük deprem yolda mı? Profesör Kütahya depremini canlı yayında değerlendirdi

Büyük deprem yolda mı? Profesör, 5.4'lük sarsıntı sonrası net konuştu
Prof. Dr. Üşümezsoy, Kütahya için 6.5'lik deprem uyarısı yapmış

Üşümezsoy yine nokta atışı yapmış! Verdiği röportaj gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.