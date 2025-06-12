Bingöl'de Hırsızlık Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, park halindeki bir otomobilden 2 bin 50 TL ve otobüs terminalinde bir bilgisayar çalan iki hırsızlık şüphelisi yakalandı.

BİNGÖL'de, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, park halindeki bir otomobilden 2 bin 50 TL ve Bingöl Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir bilgisayarın çalınması olaylarıyla ilgili, 2 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler

Akıllara durgunluk veren olay! Hareket halindeki trenin üstünde ilişkiye girdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
Görüntü Türkiye'den! Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu

Bu uyarıyı dikkate alan sürücüler, binlerce liralık cezadan kurtuldu
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı

Kendisini rahatsız eden erkekten intikamını böyle aldı
Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor

Bu sezon sadece 23 dakika oynayan futbolcu Galatasaray'a geliyor
Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Masada 3 farklı rakam var
Vahşetin izleri Özge'yi öldüren caninin ellerinde

Vahşetin izleri Özge'yi öldüren caninin ellerinde
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat uygulaması yakında sona erecek

Bakan Şimşek duyurdu! Uzun zamandır tartışılan uygulama tarih oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.