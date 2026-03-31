Bingöl'de heyelan nedeniyle köy yolunda çökme meydana geldi

Bingöl'de etkili olan aşırı sağanak sonrasında Şaban ve Yelesen köylerini birbirine bağlayan köy yolunda heyelan meydana geldi. Yol ulaşıma kapatıldı, İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bingöl'de heyelan nedeniyle köy yolunun bir bölümü çöktü.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan aşırı sağanağın ardından merkeze bağlı Şaban ile Yelesen köylerini birbirine bağlayan köy yolunda heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle köy yolunun bir noktasında çökme yaşandı.

İl Özel İdaresi ekiplerince yol ulaşıma kapatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın hemen ardından Valiliğimiz koordinesinde, İl Özel İdaremize bağlı Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, ulaşımda yaşanan aksamaları gidermek amacıyla ekiplerimizce başlatılan çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Yolun tekrar güvenli bir şekilde trafiğe açılması için çalışmalar devam etmekte olup, sürücülerimizin ve bölge halkının çalışma yapılan söz konusu güzergahı yol tamamlanana kadar kullanmamaları gerekmektedir. Süreç Valiliğimizce yakından takip edilmekte olup, çalışmaların durumu hakkında kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
