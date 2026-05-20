Bingöl'de Hayvan Yüklü Kamyonun Çarptığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde hayvan yüklü kamyonun, 2 otomobile çarptığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçe merkezinde viyadük ışıklarında meydana geldi. Diyarbakır istikametinden Bingöl yönüne giden 06 MRJ 028 plakalı kamyon, 38 AHL 794 ve 06 VIK 048 plakalı otomobillere çarptı. Kazada otomobillerdeki Mehmet O. ve Muzaffer A. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet O., Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobillerden biri ters dönerken, kazaya karışan 3 araçta da hasar oluştu.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

