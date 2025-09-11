Haberler

Bingöl'de Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Bingöl'de, 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, Jandarma'nın yürüttüğü operasyonla yakalandı. Hükümlünün saklandığı adreste yapılan aramada tabanca ve 14 fişek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda yasadışı ekim ve tutuklu, hükümlünün kaçması suçundan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı adreste yakalandı.

Adreste yapılan aramada, tabanca ile 14 fişek ele geçirildi.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
