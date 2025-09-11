Bingöl'de Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Bingöl'de hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda yasadışı ekim ve tutuklu, hükümlünün kaçması suçundan hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı adreste yakalandı.

Adreste yapılan aramada, tabanca ile 14 fişek ele geçirildi.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.