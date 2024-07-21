Bingöl'de Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık