Bingöl'de Genç Viyadüğü'nde Moloz Skandalı

Bingöl'ün Genç ilçesindeki Genç Viyadüğü'nde çalışma yapan kepçe operatörü, topladığı molozları Murat Nehri'ne döktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BİNGÖL'ün Genç ilçesindeki Genç Viyadüğü'nde çalışma yapan kepçe operatörü, topladığı molozları Murat Nehri'ne döktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bingöl- Genç kara yolu, ilçe girişindeki Genç viyadüğünde bakım çalışması yapan özel bir firmada kepçe operatörü, viyadükteki molozları toplayarak, altından geçen Murat Nehri'ne döktü. O anlar, bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. (DHA)