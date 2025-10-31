Bingöl'de Gazze'ye Destek Hayır Çarşısı Düzenlendi

Bingöl'de Gazze'ye destek amacıyla "Gazze'ye Umut Ol" temalı hayır çarşısı düzenlendi.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bingöl Şubesi tarafından kent merkezinde kurulan hayır çarşısında, geliri Gazzelilere gönderilmek üzere gönüllülerce hazırlanan el emeği ürünler ve yiyecekler satışa sunuldu.

Hayır çarşısını ziyaret eden Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, stantları gezerek, gönüllülerden bilgi aldı, bu çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

Hayır çarşısına vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Vatandaşlar çarşıda hem alışveriş yaptı hem de Gazzelilere destek mesajları verdi.