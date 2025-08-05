Bingöl'de Firari Hükümlü Yakalandı

Bingöl'de, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında elde edilen duyum üzerine, 2 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen operasyonda, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.