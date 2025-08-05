Bingöl'de Firari Hükümlü Yakalandı

Bingöl'de Firari Hükümlü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü, jandarma ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Hükümlü, 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay ceza almıştı.

Bingöl'de, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma kapsamında elde edilen duyum üzerine, 2 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen operasyonda, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformundan ayrıldı

Hasan Can Kaya ile ilgili iddialar doğru çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının tavsiyesi ile dikti, şimdi paraya para demiyor

Arkadaşının tavsiyesi ile dikti, şimdi paraya para demiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.