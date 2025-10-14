Haberler

Bingöl'de Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonunda 3,6 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonunda 3,6 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 646 gram esrar ve skunk ele geçirildi. Operasyonda 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü ile bir şüpheli yakalandı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kilo 646 gram esrar ve skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, istihbari bilgi üzerine bir metruk bina ve eklentilerine yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonda 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü ile 1 şüpheliyi yakaladı.

Aramada, 3 kilo 268 gram kubar esrar ve 378 gram skunk ile hassas terazi ele geçirildi.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüpheli ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
