Bingöl'de Dünya Temizlik Günü Etkinliği

Bingöl'de TEMA Vakfı tarafından Dünya Temizlik Günü dolayısıyla düzenlenen çevre temizliği etkinliğinde, gönüllülerle birlikte çöp toplandı. TEMA temsilcisi, doğanın korunması ve çevre bilincinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Bingöl'de Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Bingöl İl Temsilciliği ekiplerince Bingöl-Genç kara yolunda çöp toplama etkinliği yapıldı.

Etkinlikte konuşan TEMA Vakfı Bingöl Temsilcisi Saim Çakar, bilinçsiz davranışların sadece görüntü kirliliği yaratmadığını, doğaya ve insan sağlığına da ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Sosyal sorumluluk çalışması kapsamında hem bireysel hem de toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Çakar, şunları kaydetti:

"'Dünya Temizlik Günü'nde gönüllülerimizle birlikte çevremizi temizlemek ve farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Kavşaklarda ve yol kenarında yaptığımız temizlik çalışmasıyla, özellikle araçlardan rastgele atılan çöplerin doğaya verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serdik. Katılım sağlayan tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Daha temiz ve yaşanabilir bir Bingöl için mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
