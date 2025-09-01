Bingöl'de Dernekten Öğrencilere Eğitim Desteği

Bingöl'de Dernekten Öğrencilere Eğitim Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökçeli Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 150 öğrenciye çanta, kırtasiye malzemesi ve forma hediye ederek eğitimlerine katkıda bulundu.

Bingöl'de, Gökçeli Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, öğrencilere çanta, kırtasiye malzemesi ve forma desteğinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi eğitimlerine katkı sunmak amacıyla 150 çocuğa okul çantası, kırtasiye seti ve köy takımının renklerini taşıyan forma hediye etti.

Köyde ve bağlı 7 mezrada gerçekleştirilen dağıtımın ardından, kent merkezindeki öğrencilere de dernek binasında düzenlenen etkinlikte hediyeleri verildi.

Etkinlikte, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Murat Gündü, öğrencilere desteğin yalnızca bir yardım değil, aynı zamanda köyün geleceğine bir yatırım olduğunu belirtti.

Çocuklara eğitim öğretim öncesi hediyelerini ulaştırdıklarını anlatan Gündü, "İki evladımız için 40 kilometre yol gittik, gözlerindeki sevinç bize yeterli geldi. Çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunmak ve köyümüzün değerlerini onlara armağan etmek büyük bir gurur. Onların mutluluğu en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Bu dayanışmayı büyüterek sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
Özel bakım merkezinde dehşete düşüren görüntüler! Bakıcıların savunması daha skandal

İnsanlıktan utandıran görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener'in başına talih kuşu kondu! Yıldız futbolcuya çuvalla para teklif edildi

Yıldız futbolcu için çuval çuval para teklif edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.