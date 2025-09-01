Bingöl'de Dernekten Öğrencilere Eğitim Desteği

Bingöl'de, Gökçeli Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, öğrencilere çanta, kırtasiye malzemesi ve forma desteğinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesi eğitimlerine katkı sunmak amacıyla 150 çocuğa okul çantası, kırtasiye seti ve köy takımının renklerini taşıyan forma hediye etti.

Köyde ve bağlı 7 mezrada gerçekleştirilen dağıtımın ardından, kent merkezindeki öğrencilere de dernek binasında düzenlenen etkinlikte hediyeleri verildi.

Etkinlikte, öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Murat Gündü, öğrencilere desteğin yalnızca bir yardım değil, aynı zamanda köyün geleceğine bir yatırım olduğunu belirtti.

Çocuklara eğitim öğretim öncesi hediyelerini ulaştırdıklarını anlatan Gündü, "İki evladımız için 40 kilometre yol gittik, gözlerindeki sevinç bize yeterli geldi. Çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunmak ve köyümüzün değerlerini onlara armağan etmek büyük bir gurur. Onların mutluluğu en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Bu dayanışmayı büyüterek sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.