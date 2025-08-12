Bingöl'de Denetimli Serbestlik ile Okul Temizlik Çalışmaları

Bingöl'de Denetimli Serbestlik ile Okul Temizlik Çalışmaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, yükümlüler tarafından okulların temizlik çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yeni eğitim yılına hazırlanan okullar, daha hijyenik bir hale getiriliyor.

Bingöl Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan yükümlüler tarafından kentteki okullar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yükümlüler tarafından yürütülen temizlik çalışmalarıyla okullar, öğrenciler için daha hijyenik ve düzenli bir hale getiriliyor.

Bingöl Denetimli Serbestlik Müdürü Nasır Göktaş, şu ana kadar 5 okulda temizlik çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Yeni eğitim öğretim yılı başlangıcına kadar 15 okulumuzda daha temizlik çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Göktaş, yapılan çalışmaların hem kamuya katkı sağladığını hem de yükümlülerin topluma verdikleri zararı telafi etmelerine imkan tanıdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı

Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu

Süper Lig'in şampiyon takımına sponsor oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.