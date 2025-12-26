Haberler

Bingöl'de DEAŞ üyeliğinden aranan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Bingöl'de, terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan aranan bir zanlı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı ve adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

Bingöl'de terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan aranan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan aranan zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
