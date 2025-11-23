Haberler

Bingöl'de "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" yapılacak

Güncelleme:
Bingöl Valiliği, kentte çocuklara yönelik trafik bilincini artırmak amacıyla "Çocuk Trafik Eğitim Parkı" kurulacağını duyurdu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, parkın ihalesinin tamamlandığı ve projenin 2026'nın ilk yarısında hizmete açılmasının planlandığı belirtildi.

Trafikte kalıcı çözümlerin eğitimle mümkün olduğuna dikkat çekilen açıklamada, çocukların bilinçlenmesinin yetişkinleri de olumlu yönde etkileyeceği vurgulandı.

Açıklamada, yapım sürecine başlanan parkın tamamlanmasıyla eğitimlerin Valilik koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle planlı bir şekilde tüm öğrencilere verileceği kaydedildi.

Parkın Saray Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda 4 bin metrekarelik alanda kurulacağı ifade edilen açıklamada, pakın içerisinde tek katlı eğitim binası, açık amfi (sıcak havalarda eğitim için kullanılacak alan), üst-alt geçit, çocuk boyutlarına uygun trafik ışıkları, yaya geçitleri (zebra), durak lambaları, yol çizgileri, refüjler, kavşaklar ve dönel kavşak, tek-çift yön tabelaları, hız sınırı levhaları, park, duraklama ve giriş-çıkış yasağı gibi temel trafik işaretleri, akülü araçlarla uygulamalı eğitim alanı ve trafik kurallarını öğreten bilgilendirme panoları ile eğitim verecek trafik polisleri ve uzman eğitmenlerin yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ahmet Hamdi Usta, projede emeği geçen İl Özel İdaresi yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür etti.

Usta, " Bingöl'e ne yapsak az. Bingöl her şeyin en güzeline layık. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
