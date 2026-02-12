Hesarek Kayak Merkezi'nde arama-kurtarma tatbikatı

BİNGÖL'de, Hesarek Kayak Merkezi'nde çığ ve telesiyejde mahsur kalma senaryolarıyla arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kent merkezine 34 kilometre uzaklıkta bulunan ve 178 bin metrekare alana kurulan Hesarek Kayak Tesisleri'nde, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda çığ ve telesiyejde mahsur kalma senaryolarıyla arama-kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikata ayrıca Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT, Bingöl Üniversitesi, MEB-AKUB, UMKE ve SAR'ın da aralarında olduğu 13 arama-kurtarma ekibi de katıldı. 144 personel de 120 aracın kullanıldığı tatbikatta senaryo gereği çığ altında kalan 3 kişi kurtarıldı, telesiyejde mahsur kalanlar da güvenli alana indirildi.

'ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK'

Programa katılan Vali Yardımcısı Yasin Şahin, tatbikatın başarıyla sonuçlandığını ifade ederek, "İlimizin turizm potansiyeli açısından önemli durumda olan Hesarek Kayak Merkezi'ndeyiz. Bugün her yıl olduğu gibi çığ ve telesiyejde mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasına yönelik tatbikatlarımızı gerçekleştirdik. Tatbikatta şunu gözlemledik, AFAD İl Müdürlüğü'müzün koordinasyonunda Bingöl'ümüzde görevli olan arama-kurtarmada, çığ felaketinde donanımlı yetiştirdiğimiz sivil toplum kuruluşlarımızdan personellerimizle beraber, koordinasyonumuzun gücünü, arkadaşlarımızın bu işe ne kadar hazır olduğunu yerinde gözlemledik. Arkadaşlarımızın disiplin içerisinde hareket ettiği, verilen talimatlara titizlikle uyduğunu gözlemledik. AFAD ve JAK timimizle beraber, telesiyejde mahsur kalan vatandaşlarımızın indirilmesine yönelik ikinci tatbikatta kurtarılmasını sağladık. Tatbikatımız bu anlamda başarıyla sonuçlanmıştır. Vatandaşlarımız huzur ve güven içerisinde Bingöl'ümüzün önemli bir turizm potansiyeli olan Hesarek Kayak Merkezi'nde güvenlikleri için bu sınavı başarıyla tamamladık. Vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Misafirlerimizi bölgeden buraya bekliyoruz. Biz önlemlerimizi aldık. Arama-kurtarma ve acil durumlara hazırız" dedi.

'AMACIMIZ HIZLI VE ETKİLİ MÜDAHALEYİ SAĞLAMAK'

AFAD İl Müdürü Atilla Uzun ise "AFAD Başkanlığımızın Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatları kapsamında Bingöl ilimizde çığ tatbikatı planlaması yapılmıştır. Çığ tatbikatımıza telesiyejde mahsur kalma senaryosu da eklenerek, toplamda 13 kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarımızın arama-kurtarma ekipleri, toplamda 144 personel de 120 araçla bu tatbikatımız gerçekleşmiştir. Amacımız, kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, ekipman ve cihazları çalışır durumda hazır bulundurmak, hızlı ve etkili müdahaleyi sağlamaktır. İlimizde önümüzdeki dönemde, yaz aylarında da depremde arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL-Ahmet SAYILIR/BİNGÖL,