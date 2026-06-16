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Bingöl'de çayda akıntıya kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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Bingöl'ün Genç ilçesinde piknik yaparken girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Vedat Karabulut'un bulunması için AFAD, jandarma ve emniyet ekiplerinin katılımıyla arama çalışmaları devam ediyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde çayda akıntıya kapılarak kaybolan 33 yaşındaki Vedat Karabulut'un bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Piknik yapmak için arkadaşlarıyla 14 Haziran'da Diyarbakır'dan Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyünün Kaymaz mezrası mevkisine gelen ve akşam saatlerinde suyun karşısına geçmek için girdiği Sarım Çayı'nda akıntıya kapılan Karabulut için başlatılan arama çalışmalarına sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Bingöl ve Erzincan AFAD, Diyarbakır ve Tunceli Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, yoğun akıntının bulunduğu çayda su altında ve üstünde arama çalışmaları yürütüyor.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş
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