Çatıdan kopan kar kütlesini son anda fark edip kaçtılar

Bingöl'de bir binanın çatısından düşen kar kütlesi, park halindeki bir cipin üzerine düşerek hasar verdi. Aynı anda başka bir çatıda kopan kar, yoldan geçenler için tehlike oluşturdu.

BİNGÖL'de çatıdan düşen kar kütlesi, cipe zarar verdi. Başka bir olayda ise çatıdan kopan kar kütlesini son anda fark edip kaçanlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir Mahallesi Haydar Baylaz Caddesi'nde meydana geldi. İki katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, koparak park halindeki cipin üzerine düştü. Çarpmanın etkisiyle araçta hasar oluştu.

Aynı cadde üzerindeki başka bir binanın çatısından kopan kar kütlesi de yoldan geçenler için tehlike oluşturdu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; bir kişinin düşen karı fark edip son anda durduğu, bir başka kişinin de koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
