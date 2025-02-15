Bingöl'de Buz Sarkıtları Tehlike Oluşturuyor
Karlıova Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası çatılarda oluşan buz sarkıtlarını kırarak tehlikeyi önleyebilmek için itfaiye araçlarının desteğiyle çalışmalara başladı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tehlike arz eden buz sarkıtları, itfaiye araçlarının desteğiyle kırılıyor.
Karlıova Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk havanın ardından çatılarda oluşan buz sarkıtlarının tehlike arz etmesi nedeniyle çalışma başlattı.
İtfaiyenin merdivenli araçlarıyla çatılara ulaşan görevliler, buz sarkıtlarını kürek yardımıyla kırarak düşürüyor.
Kaynak: AA / Bülent Temiz - Güncel