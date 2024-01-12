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Bingöl'de bakıma muhtaç köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı

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Bingöl merkezinde bir köpeğin 9 yavrusu ile birlikte bakıma muhtaç halde olduğu tespit edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından alınan anne köpek ve yavruları, Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.

Bingöl'de bakıma muhtaç halde bulunan köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı.

Bingöl merkezde vatandaşlar, bir köpeğin 9 yavrusu ile bakıma muhtaç halde olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine köpeklerin olduğu alana giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri, soğuktan ve açlıktan etkilenen anne köpek ve yavrularını alarak, Bingöl Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürdü.

Anne ve yavruları koruma altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Belediyesi Bingöl Hayvanlar Doğa Yaşam Güncel Haberler

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