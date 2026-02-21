Haberler

Ambulans ile hasta yakınının kullandığı hafif ticari araç çarpıştı

Ambulans ile hasta yakınının kullandığı hafif ticari araç çarpıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de hasta taşıyan ambulansa, hasta yakınının kullandığı hafif ticari araç çarptı. Kazada yaralanan olmazken, hasta başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

BİNGÖL'de, Baran G.'yi (24) taşıyan ambulansa, hasta yakınının kullandığı hafif ticari araç çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza, öğleden sonra Bingöl-Genç kara yolu Havalimanı Kavşağı'nda meydana geldi. Sağlık ekipleri, ambulansla Genç ilçesinden aldıkları hasta Baran G.'yi Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı. Baran G.'nin yakını, 34 EIL 061 plakalı hafif ticari aracının kotrolünü kaybedip, takip ettiği ambulansa yandan çarptı. Ambulans ile hafif ticari araç savrulup refüje çıktı. Kazada yaralanan olmazken, hasta Baran G., bölgeye sevk edilen başka bir ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Araçlarda hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Fenerbahçe'de opsiyon devreye girdi: 22 milyon Euro'luk transfer

Fenerbahçe'de 22 milyon Euro'luk transfer gerçekleşti
Yeni araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayan yandı: Cezası 75 bin TL

Araç alacaklar dikkat! Bunu yapmayana 75 bin TL ceza var
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı

Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı

Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Manifest kızlarından Esin Bahat psikolojik destek aldığını açıkladı

Görüntüsüyle ilgili linçler canına tak etti
Pınar Altuğ'un milyon liralık evinden örümcek çıktı

2.5 milyon dolarlık evde oturuyor fakat yatağından çıkan şey korkuttu