Bingöl'de Ahırda Çıkan Yangın Söndürüldü

Bingöl'de Ahırda Çıkan Yangın Söndürüldü
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde Halime Pınar Mahallesi'nde bir ahırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ahır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ahırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Halime Pınar Mahallesi'nde bir ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Rüştü Nesip Çiftçi - Güncel
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