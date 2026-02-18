Haberler

Bingöl'de ahırda çıkan yangında 6 büyükbaş öldü

Bingöl'ün Haziran köyünde çıkan yangında 6 büyükbaş hayvan telef oldu ve bitişiğindeki ev ağır hasar aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Merkeze bağlı Haziran köyündeki ahırda, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, ahırın bitişiğindeki eve de sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Ahırdaki 6 büyükbaşın öldüğü belirlendi. Alevlerin sıçradığı ev de kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

