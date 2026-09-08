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Bingöl'de 5 bin 176 kök Hint keneviri ele geçirildi

Bingöl'de 5 bin 176 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda, 5 bin 176 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda, 5 bin 176 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarınca çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında 29 olaya müdahale edildi.

Operasyonlarda, 5 bin 176 kök Hint keneviri, 430 gram esrar, 20 litre etil alkol, 8 litre alkollü içki, 104 kilogram tütün, 5 bin 980 içi tütün doldurulmuş makaron, 2 tabanca, 2 uzun namlulu silah, 5 av tüfeği, 12 şarjör ve 560 fişek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili yakalanan 37 şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kaynak: AA
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