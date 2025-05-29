Bingöl'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bingöl'de 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.14'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Derinliği 13,56 kilometre olarak kaydedilen depremin ardından yetkililer hasar tespit çalışmalarına başladı.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 20.14'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kiğı ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,56 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Geçmiş olsun Kiğı. İlçemizde meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremde idaremize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. AFAD ve jandarma ekiplerimizce Kiğı merkez ve köylerimizde hasar tespit çalışmalarımız devam etmektedir."

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Güncel
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