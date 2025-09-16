Bingöl'de 2 trafik kazasında 2 çocuk yaralandı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Yeni Mahalle Şehit Mehmet Türksever Bulvarında sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet okul çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan M.A.T'ye (12) çarptı.

Bulvarın Solhan Hükümet Konağı mevkisinde ise sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan M.K'ye (11) çarptı.

Kazalarda M.A.T. ve M.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.